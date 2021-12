Avalie o post

Segundo o ministro Marcelo Queiroga, governo tomará decisão ouvindo contribuições da sociedade

Brasília – O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou neste sábado (18) que o governo federal deve realizar uma consulta pública sobre a vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos de idade antes de decidir se aprova o início da imunização para essa faixa etária.

Segundo o ministro Marcelo Queiroga, governo tomará decisão ouvindo contribuições da sociedade (Foto: Wilson Dias / Agência Brasil)

Na última quinta-feira, a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da vacina da Pfizer em crianças. No entanto, de acordo com Queiroga, o Ministério da Saúde ainda vai estudar a decisão da agência reguladora e, para isso, quer ouvir “as contribuições da sociedade brasileira”.

“Nós vamos ouvir o posicionamento do Comitê Técnico de Assessoramento de Imunizações (CTAI) acerca dessa questão. Se analisa, se verifica as condições que ali se colocou em relação à implementação da vacinação, se discute todos os aspectos e, após, nós vamos colocar o posicionamento da comissão da Câmara Técnica em consulta pública, para que consigamos ter os subsídios e as contribuições da sociedade brasileira. Depois, realizaremos uma audiência pública”, disse Queiroga.

Nesta sexta-feira (17), o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o governo federal apresente, em um prazo de 48 horas, um planejamento para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos.

De acordo com o magistrado, o cronograma apresentado pelo Executivo deve permitir a vacinação de todas as crianças na faixa etária indicada até o início das aulas de 2022, no próximo semestre. Apesar da pressão, Queiroga comentou que o Ministério da Saúde analisará essa questão “com responsabilidade, mas com a celeridade devida”.

“O Ministério da Saúde tem doses de vacina suficientes para imunizar a população brasileira em todas as faixas etárias que forem contempladas e aprovadas para o Programa Nacional de Imunização. Agora, essas decisões são feitas com bases técnicas. E, a partir daí, nós conseguimos avançar com mais segurança. É isso que a sociedade brasileira quer das autoridades sanitárias”, explicou.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte