Neste sábado, 1º, São Paulo e Independiente del Valle disputarão a final da 22ª edição da Copa Sul-Americana em Córdoba, na Argentina, às 17h (horário de Brasília), em busca do bicampeonato e da retomada do protagonismo no continente, de maneiras diferentes. O time brasileiro reinou na América do Sul nos anos 90 e início dos anos 2000 com o tricampeonato da Libertadores. Após o tricampeonato brasileiro de 2006/07/08, o São Paulo passou por anos sem nenhum título até a conquista da Sul-Americana em 2012. A final contra o Tigre-ARG foi polêmica, com uma grande confusão no fim do primeiro tempo e o abandono do time argentino durante o intervalo. O juiz encerrou a partida, e o título ficou no Morumbi. O torcedor tricolor voltou a sorrir em 2021, com o título do Campeonato Paulista após 15 anos. Neste ano, o time de Rogério Ceni voltou a disputar a final, mas perdeu para o Palmeiras. A final do torneio continental é a chance de encerrar o ano com uma taça.

Do outro lado, um time com pouca expressão continental. O Del Valle foi fundado em 1958 na cidade de Sangolquí, região metropolitana de Quito. Considerado um time regional, o Independiente só estreou na primeira divisão equatoriana em 2010. Em 2015, a equipe se classificou para a Pré-Libertadores. Já no ano seguinte, fez história ao chegar à final contra o Atlético Nacional — que havia derrubado próprio São Paulo —, depois de eliminar River Plate, Pumas-MEX e Boca Juniors. O título não veio naquele ano, mas a ascensão continuou e, em 2019, o Del Valle foi campeão da Sul-Americana ao vencer o Cólon, da Argentina, por 3 a 1, na primeira final única do torneio. No ano passado, a equipe ganhou pela primeira vez o Campeonato Equatoriano.

Como as equipes chegaram à final

O São Paulo se classificou para a Sul-Americana com o quinto lugar no Campeonato Brasileiro de 2021. Caiu no Grupo D, com Everton, Ayacucho e Jorge Wilstermann, e terminou em primeiro, com 16 pontos (cinco vitórias e um empate; 12 gols marcados). O Independiente del Valle caiu da Libertadores e chegou à competição nas oitavas de final. Nas fases eliminatórias, o Tricolor venceu o Universidad Católica, nas oitavas, por 4 a 2 e 4 a 1; o Del Valle eliminou o Lanús com um 2 a 1 e um empate sem gol. Nas quartas de final, o time paulista fez duelo caseiro contra o Ceará. Depois de 2 a 2 no agregado, avançou nos pênaltis. Já os equatorianos eliminaram o Táchira após perder por 1 a 0 na ida e reverter com um 4 a 1 na volta. Na semifinal, o São Paulo enfrentou novamente um time brasileiro, desta vez o Atlético Goianiense. Também avançou nos pênaltis após emocionante vitória no estádio do Morumbi por 2 a 0 (o agregado ficou 3 a 3). O Del Valle venceu o Melgar por 3 a 0 em ambos os jogos.

Esta é só a segunda final entre brasileiros e equatorianos na história da Sula. Na primeira vez, deu os equatorianos, em 2009, com o título da LDU contra o Fluminense (5 a 4 no agregado). O título para o lado brasileiro definiria uma nova página na história do clube, uma espécie de “reascensão” do Tricolor paulista no continente, com chances de reconquistar o título da Libertadores na próxima temporada. Para os equatorianos é a chance de quebrar a hegemonia brasileira nos torneios continentais e a confirmação de que o Equador tem um novo grande representante no continente.