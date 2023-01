A Federação Amazonense de Futebol (FAF) está definitivamente de cara nova, pois nesta quinta-feira (5), o presidente Ednailson Rozenha, eleito para o quadriênio 2023-2026, apresentou a nova identidade visual e a composição da nova gestão que irá ajudar a tocar o futebol local.

O evento que ocorreu na sede da Federação contou com a presença dos presidentes dos clubes profissionais do Estado, presidentes das Ligas e imprensa esportiva.

Junto do vice Eufrásio Filho, o empresário assume as rédeas da Federação após 32 anos da gestão de Dissica Valério. Com a nova identidade visual, o lema também foi mudado e exibido: a floresta é a bola da vez.

Rozenha destacou a grandeza do desafio de reconstruir a Federação Amazonense de Futebol e afirmou o compromisso em fazer um Estadual forte, equipes amazonenses bem representadas nacionalmente, bem como a qualificação e valorização da arbitragem, e atenção especial ao público indígena.

Apaixonado pelo esporte, Rozenha foi por diversas vezes presidente do Fast Club. Foi durante sua gestão que o time conseguiu um título estadual, após um jejum de 45 anos sem vitórias.

Hoje é Presidente da FAF, onde já está trabalhando em uma reestruturação para trazer de volta o brilho dos times e dos talentos dos jovens atletas amazonenses. Para ele, a Federação vive um novo momento.

“A Federação vive um novo momento. Nosso objetivo é valorizar e dar espaço para mulheres, indígenas e mostrar a força que o futebol Amazonense tem, principalmente na base. Precisamos levar o torcedor ao estádio e revelar novos talentos. Teremos uma federação aliada aos clubes. Uma federação para todos e com a nossa cara, com as nossas raizes. A floresta é a bola da vez.”, destacou.

A nova identidade visual

A diretoria

A diretoria executiva da FAF conta com 11 integrantes, além do vice-presidente e presidente, que garante que todos os diretores são capacitados para suas funções e foram bem selecionados.

“A diretoria está com sentimento de mudança, todos foram escolhidos a dedo. Pessoas experientes e capacitadas que já fazem a diferença na história do futebol Amazonense. Estamos preparados para lutar por essa causa tão importante para o Estado. Essa diretoria que vai carregar a Federação nas costas e que vai fazer as coisas acontecerem”, assegurou.

Os membros

Presidente: Ednailson Rozenha

Vice-presidente: Eufrasio Filho

Secretário geral: Rodrigo Novaes

Diretor financeiro: Gilson Nogueira

Procurador jurídico: Mozart Luís

Procurador jurídico adjunto: Hugo Sérgio Lima Ribeiro

Procurador jurídico adjunto: Maurílio Sérgio Ferreira da Costa Filho

Diretor de projetos: Raiderson Maia de Araújo

Diretor de competições: Cláudio Nobre

Diretor de competições adjunto: Thiago Durante

Ouvidor: Mário Ivan Oliveira

Presidente da comissão de arbitragem: Weden Cardoso

Diretora de Comunicação: Ennas Barreto