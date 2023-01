As decorações do Natal 2022 no Largo de São Sebastião e no Complexo Turístico da Ponta Negra recebem visitas até esta sexta-feira (6), em Manaus. A data marca a chegada do Dia de Reis, que tradicionalmente encerra as celebrações.

Em ambos pontos turísticos, a entrada é gratuita.

Largo de São Sebastião

Em 2022, o Largo de São Sebastião, no Centro Histórico de Manaus, recebeu uma árvore de Natal com 30 metros de altura com mais de 270 enfeites natalinos.

Segundo a Secretaria de Cultura, esta foi a maior estrutura já montada em relação às edições anteriores.

Ao longo da programação de Natal, o espaço contou com atividades culturais que divertiram o público durante a visitação.

As luzes natalinas no Largo de São Sebastião se acendem pela última vez às 18h, desta sexta (6), com a participação da Trupe de Animação Volante, com a apresentação musical ‘Ano Novo dos Músicos’ e do grupo Pastorinhas de Borba.

A decoração temática será desmontada a partir de sábado (7). A ação marca o encerramento do ‘O Mundo Encantado do Natal’, promovido pelo Governo do Aamzonas.

Ponta Negra

A decoração do Complexo Turístico da Ponta Negra, Zona Oeste, tem um túnel de 130 metros, com direito à chuva de neve; portais com enfeites; e o trenó do Papai Noel, com 15 metros de altura e 25 metros de comprimento.

Também no complexo, tem a tradicional árvore de Natal tem 40 metros de altura; um presépio em escala gigante; bolas de piscas-piscas instaladas em árvores e canteiro central, além da decoração do anfiteatro com piscas-piscas e cascatas.

A partir das 18h, os moradores da cidade e visitantes podem conferir os itens acesos. A entrada é gratuita.

No sábado (7), os itens começam a ser desmontados, encerrando a programação do ‘Natal das Águas – Luz da Esperança’, promovido pela Prefeitura de Manaus.

