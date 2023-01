O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), autorizou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no no Amazonas, conforme publicação nas redes sociais na noite de quinta-feira (5). Esta é a primeira vez que a determinação é feita desde que o novo ministro assumiu a pasta.

A determinação é para apoio da Força Nacional à Operação Arpão I, em combate ao crime organizado, ao narcotráfico e aos crimes ambientais na calha do Rio Negro e Solimões.

A base de segurança fluvial foi instalada pelo governo na região conhecida como “corredor do tráfico”, na altura da cidade de Coari, no médio Solimões.

Terra indígena

Em outubro de 2022 o Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por 90 dias o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Fundação Nacional do Índio (Funai), na Terra Indígena Camicuã, no estado do Amazonas.

A Terra Indígena Camicuã foi homologada pelo Decreto nº 381, de 24 de dezembro de 1991. A demarcação administrativa foi realizada pela Funai. A terra é habitada pelo grupo indígena Apurinã, e está localizada no município amazonense de Boca do Acre.

Força Nacional

A Força Nacional de Segurança Pública foi criada em 2004. A atuação do departamento é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

No RS, a Força Nacional foi requisitada para atuar no policiamento urbano, em Porto Alegre, após uma onda de latrocínios instalar uma crise na segurança pública no estado em 2016. Os agentes permaneceram na Capital por quase três anos.