A defesa do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, preso nessa quarta-feira, 22, admitiu que houve um depósito de R$ 50 mil na conta de Myriam Ribeiro, mulher do ex-chefe da pasta.

O advogado Daniel Bialski alegou que o valor seria oriundo da venda de um carro. O valor estaria ligado aos pastores.

O criminalista não comentou a relação do depósito com o ex-ministro, nem nomeou o autor do depósito.

Milton Ribeiro, Arilton Moura, o pastor Gilmar Santos, o advogado Luciano Musse e o ex-assessor da Prefeitura de Goiânia Helder Bartolomeu foram presos nessa quarta-feira, 22.

Suspeitas

Contra o ex-ministro recaem suspeitas de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência.

Todos são investigados pelo 'gabinete paralelo' instalado no MEC, com favorecimento de pastores na distribuição de verbas - caso revelado pelo Estadão.

Musse foi nomeado gerente de projetos em abril do ano passado pelo próprio ministro e atuava como apoio aos religiosos. Helder Bartolomeu é ligado a Arilton Moura.

Documentos

A Polícia Federal informou que, com base em documentos, depoimentos e relatório de investigação preliminar da Controladoria-Geral da União (CGU), 'foram identificados possíveis indícios de prática criminosa para a liberação das verbas públicas'.

Em nota, a CGU declarou que abriu uma investigação preliminar sumária em 23 de março de 2022 para "apurar a possível atuação irregular de agentes públicos e privados na intermediação de políticas públicas vinculadas ao Ministério da Educação".

A investigação terminou em 23 de maio.

Foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil

