A exposição “Amazonas, Rio da Minha Vida – A Arte de Zezinho Corrêa” segue em cartaz até este domingo (26), na Praça de Eventos da Expansão do Amazonas Shopping. A mostra, lançada no último dia 15 deste mês, é um sucesso, atraindo centenas de admiradores do cantor.

O local pode ser visitado das 10h às 22h, de segunda-feira a sábado, e domingo, das 14h às 21h. A exposição conta com mais de 300 peças do acervo pessoal e artístico de Zezinho Corrêa, como fotografias, prêmios e figurinos. A curadoria dos itens foi feita por Mário Pollari e a produção executiva é do amigo pessoal do cantor, Luppi Pinheiro.

Nascido na comunidade de Imperatriz, em Carauari, no Amazonas, Zezinho Corrêa ficou conhecido mundialmente por divulgar a cultura do Amazonas. Um dos seus principais sucessos, que lhe rendeu fama internacional com o grupo Carrapicho, foi o hit Tic Tic Tac. Zezinho faleceu em fevereiro de 2021, vítima da Covid-19.

Segundo Luppi Pinheiro, na exposição o público pode visitar através de fotos e objetos momentos marcantes da vida do Zezinho, desde a infância. “Temos fotos da primeira comunhão, da comunidade em que ele nasceu, dos primeiros espetáculos teatrais e figurinos usados nas gravações dos clipes do Carrapicho. Para quem é fã do Zezinho, a exposição é um momento para matar a saudade e reviver grandes momentos. Convido a quem ainda não esteve no shopping que venha visitar o espaço”, disse.