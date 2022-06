*André Lucena, de Toronto

O terceiro dia da Collision Conference, realizada em Toronto, no Canadá, e com cobertura in loco do Olhar Digital, teve a inteligência artificial como destaque. Carmelo Anthony, astro da NBA, empreendedor e filantropo, apresentou no palco principal do evento o seu “irmão gêmeo digital” chamado Digital Melo.

“Para mim é muito, muito especial. Foram horas de trabalho. Acredito que essa possa ser uma nova maneira de interagir com as pessoas. O céu o limite. Não sabemos o que pode vir com essa tecnologia“, disse o jogador de basquete.

“It’s an honour to meet my digital twin.”

O projeto inovador foi realizado pela Soul Machines e, segundo Greg Cross, Chief Business Officer (CBO) da empresa, demorou exatamente um ano para ficar pronto. “Esta é a primeira versão. Acredito que ficará totalmente pronto entre 3 a 5 anos. Precisamos ajustar a maneira como Carmelo mexe os ombros, por exemplo. Também precisamos de mais conteúdos, mais línguas. Carmelo quer falar com fãs de outros lugares do mundo, com pessoas das quais ele não entende a língua”, detalhou Cross.

“Queremos permitir que pessoas tenham experiências com seus heróis, principalmente as crianças. Estamos no começo, mas estamos criando algo especial, que será usado no futuro”, completou o executivo da Soul Machines.

Perguntado com quem ele gostaria de interagir, Carmelo Anthony respondeu: “Perdi meu pai quando era pequeno. Seria assustador, mas queria ver meu pai e conversar com ele”.

Inteligência artificial e o futuro da humanidade

No mesmo palco em que Carmelo Anthony bateu um papo com seu “irmão gêmeo digital”, Eric Schmidt, fundador da Schmidt Futures, palestrou sobre inteligência artificial e o futuro da humanidade.

Para ele, nos próximos cinco anos, os humanos terão uma espécie de “segundo eu” feito por inteligência artificial que vai representá-los em certas ocasiões: “Você terá um sistema que vai assistir você, que você poderá treinar, que poderá falar como você, e que poderá representar você com algumas limitações em certas situações”.

“Também teremos um poderoso assistente de inteligência artificial que nos dará conselhos. ‘Essa é uma boa pessoa, essa é uma má pessoa, você pode ir para este lugar e você não deve contar esta história pois ela é ruim'”, acrescentou Schmidt.

Ex-presidente e CEO do Google, Eric Schmidt, comentou a declaração de Blake Lemoine, engenheiro de software sênior do Google, de que a ferramenta de inteligência artificial do Google chamada LaMDA (Modelo de Linguagem para Aplicações de Diálogo) ganhou vida própria: “O que acontece é que a LaMDA é assustadora no sentido de que você realmente pensa que está falando com alguém que tem conhecimento. Ela é útil, mas não consciente. Nenhum dos pesquisadores de IA acredita que seja”.

Schmidt acrescentou dizendo que a “inteligência artificial é um sistema que sempre está aprendendo”. “Mas não podemos deixar que as inovações mudem as nossas vidas. O melhor amigo de uma criança não pode ser um robô. Ela não pode chegar em um robô e dizer: ‘vou te contar um segredo'”.

Por fim, ele ressaltou que os “humanos não podem deixar as máquinas decidirem se vão atacar pois isso é perigoso”.

