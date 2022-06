Avalie o post

O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, preso na última quarta-feira, 22, receberá do governo pelos próximos seis meses o equivalente a cerca de R$ 26 mil, mesmo fora da pasta. Ele é suspeito de coordenar um "gabinete paralelo" de pastores no Ministério da Educação (MEC).

A remuneração foi autorizada no final do mês passado pela Comissão de Ética Pública da Presidência, que considerou haver "conflito de interesses após o exercício de cargo" no Executivo federal.

Ribeiro foi incluído na chamada "quarentena" do serviço público, que autoriza o pagamento de "remuneração compensatória" àqueles que exerceram altos cargos no governo.

A justificativa para esse "auxílio desemprego" por seis meses é o fato de figuras públicas de destaque, como ministros, terem tido acesso a informações privilegiadas que podem ser usadas por esses ex-servidores em seus novos cargos na iniciativa privada.

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

