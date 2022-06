Os números de casos confirmados de Covid-19 no Estado do Amazonas têm registrado sucessivo aumento nesta semana. Na segunda-feira, 20/6, eram registradas 13 e nesta quinta-feira, 23/6, foram contabilizadas 215, um número 16 vezes maior.

Dos 215 novos casos, 73% (158) correspondem a casos registrados na capital e 27% no interior do Amazonas.

Cerca de 97% referem-se a pacientes assintomáticos ou com sintomas leves que tiveram atendimento ambulatorial e 3% necessitam de hospitalização. Entre os novos internados, 5 internaram por outras patologias e, através do protocolo de triagem, foram diagnosticados com Covid-19, estando assintomáticos. O estado permanece com 14.177 mortes pela doença.

As informações são disponibilizadas pelas prefeituras municipais e consolidadas por meio da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas- Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). E podem ser acessadas no site da FVS-RCP através do endereço www.fvs.am.gov.br.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na quarta-feira (22/06), não ocorreu sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 510 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 0,03% dos casos confirmados ativos.

Rede de Assistência

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus, há 20 pacientes, sendo 16 em leitos clínicos (4 na rede privada e 12 na rede pública), 4 em UTI na rede pública.

A situação vacinal dos pacientes internados com a Covid-19 aponta que, dos 20 pacientes internados, 8 não foram vacinados, 11 têm esquema vacinal incompleto e 3 têm esquema vacinal completo.

No boletim consta, também, que há 1 paciente internado com Covid-19, na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).