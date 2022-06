O mundo não é dividido apenas por países ricos, em desenvolvimento e pobres. Há inúmeras diferenças, como no caso das tensões elétricas. Grande parte do continente americano utiliza a tensão 110V, enquanto Europa, Ásia e África ficam com 220V. No Brasil, como não poderia ser diferente, a situação é mais complicada em razão das variações entre os estados e municípios, ou seja, há lugares que são 110V e outros 220V. Portanto, não é incomum as pessoas perderem equipamentos ao não se informarem sobre isso, principalmente em viagens, seja a trabalho ou turismo.

Apesar de muitos aparelhos serem bivolts, sempre é importante saber as principais diferenças entre as voltagens. Afinal, nem todos possuem essa tecnologia.

Descubra as principais diferenças entre 110V e 220V

A principal diferença entre as duas voltagens mais comuns no mundo é a corrente de energia. Geralmente, equipamentos mais potentes necessitam de uma corrente maior, ou seja, voltagem 220V. Entre eles, podemos citar o chuveiro, torneira elétrica e ferro de passar.

No entanto, essa voltagem necessita de uma maior demanda de energia elétrica, o que pode influenciar na queda do disjuntor de uma residência.

Já a 110V, agora 127V, utiliza um fluxo menor de eletricidade. Dessa maneira, aparelhos com fios mais finos funcionam tranquilamente, principalmente os portáteis, como notebooks, smartphones e tablets. Ao exigirem menos da corrente elétrica, acabam sendo mais econômicos.

Inúmeros equipamentos de informática, como os notebooks, utilizam a tecnologia Autovolt, que reconhece a voltagem, sem problemas aos usuários. Imagem: André Fogaça/Olhar Digital

Entenda o motivo dos aparelhos queimarem

Tendo como base a corrente existente em cada voltagem, a premissa é matemática: aparelhos 127V ligados em uma tomada 220V queimam. Do contrário, não!

Isso porque ele vai entrar em contato com uma corrente maior do que pode suportar. No caso dos 220V ligados em tomadas 127V, a única situação incomum é que estarão funcionando com potência reduzida. Portanto, confira sempre a voltagem do seu equipamento antes de ligá-lo na tomada, seja onde for!

Bivolt X Autovolt

Aparelhos com a tecnologia bivolt funcionam tanto em 127V quanto 220V, mas fique atento: geralmente há um pino para você ajustar a voltagem, de acordo com a tomada.

Já o Autovolt é a tecnologia utilizada nos carregadores de smartphones e celulares, notebooks e em vários equipamentos de informática. O sistema funciona tanto em 127V quanto em 220V e se adapta automaticamente, reconhecendo a tensão elétrica.

