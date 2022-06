Avalie o post

Nesta quarta-feira (22), o Prefeito de Barcelos Edson Mendes, realizou uma importante reunião com a população atingida pela enchente de 2022. A Reunião foi realizada no Centro Social Francisco de Oliveira Bonfim, no Bairro da Paz, juntamente com a presença da Secretária de Assistência Social, Elizandre Soares e equipe SEMAS, o Secretário de Defesa Civil, Osmildo Barbosa Neto.

Na reunião estiveram presentes os vereadores da base Aliada da Câmara Municipal de Barcelos: o Presidente da Câmara Legislativa de Barcelos, Vereador Gleidson Serrão, Vereador Thales Chagas, Vereador Albert Fernandes e o Vereador Eduardo Militão, que acompanharam as demandas em pauta, fazendo jus à confiança popular neles depositada, apoiando mais uma ação em favor de nossos munícipes.

A pauta principal da Reunião foi sobre os impactos sofridos pelas cheias anuais e o incansável trabalho de acompanhamento e translado das famílias em situação de alagamento, e em medidas a essa problemática e para amenizar o sofrimento de todos que estão em situação de vulnerabilidade causado pelas enchentes, o Prefeito Edson Mendes anunciou a construção de casas populares no Bairro da Paz, para retirada das famílias que se encontram nesta situação de risco.

"A Prefeitura Municipal de Barcelos vem trabalhando muito para tentar diminuir as dificuldades que tal fenômeno natural causa a toda a população afetada pelas enchentes no período chuvoso. A Secretaria Municipal de Assistência Social sempre esteve de portas abertas para atender, acolher e acompanhar qualquer demanda de nosso povo". Disse a Secretária de Assistência Social, Elizandre Soares.

CONFIRA AS IMAGENS: