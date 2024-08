O Real Madrid conquistou a Supercopa Europeia nesta quarta-feira (14), pela sexta vez na história, ao vencer a Atalanta em Varsóvia, por 2 a 0, com gols de Federico Valverde e do estreante Kylian Mbappé, que fez sua primeira partida oficial pelo clube espanhol.Valverde abriu o placar aos 14 minutos do segundo tempo, ao receber assistência de Vinícius Jr, que fez jogada individual pela esquerda e tocou para o uruguaio marcar. Aos 22, Mbappé fechou o placar ao finalizar de primeira após passe de Jude Bellingham.O atacante Endrick, que, assim como Mbappé, foi relacionado pela primeira vez para uma partida oficial pelo Real Madrid, não foi chamado a campo pelo técnico Carlo Ancelotti e permaneceu no banco de reservas.

A partida desta quarta-feira contra a atual campeã da Liga Europa resultou em marcas históricas para o atual vencedor da Liga dos Campeões. Com a nova conquista, o Real Madrid se isolou como o maior campeão da Supercopa Europeia, com seis títulos, um a mais que Barcelona e Milan. Além disso, Luka Modric se tornou o jogador com mais títulos conquistados (27) com a camisa do clube espanhol em toda a história.

*Com informações da EFE

Publicado por Fernando Keller