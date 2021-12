Avalie o post

Atacante foi revelado pelo Papão, levantou o título do sub-20 como artilheiro e, logo depois, no profissional, sagrou-se campeão da Copa Verde

Manaus – Vem reforço para o Naça direto do estado vizinho, Pará, trata-se do atacante Matheus Dias de 24 anos. Revelado pelo Paysandu-PA, ele levantou o título do sub-20, mesmo ano em que foi artilheiro. No profissional, foi campeão da Copa Verde pelo Papão. O atacante garante que está acostumado às cobranças de torcidas apaixonadas e manda logo um recado a nação azulina.

Matheus Dias foi revelado pelo Papão, levantou o título do sub-20 como artilheiro e, logo depois, no profissional, sagrou-se campeão da Copa Verde (Foto: Fernando Torres / Divulgação)

“Quero dar alegria para a torcida do Naça. Raça não vai faltar dentro de campo. Gosto de desafios e a partir de agora tenho o mesmo objetivo que todo nacionalino”, afirma.

O Leão do Amazonas vai em busca do 44 título estadual e Dias garante que 2022 será o ano da conquista.

“Se é título que o clube precisa, é título que nós vamos buscar. Não haverá meio termo. Temos um objetivo e ele será alcançado”, declara.

Matheus Dias é natural de Belém-PA, foi revelado pelo Paysandu. Em 2017 foi campeão paraense sub-20 e artilheiro da competição. Já no profissional sagrou-se campeão da Copa Verde. Também vestiu a camisa da Tuna Luso-PA, Grêmio de Osasco-SP, Caldense-MG e antes de fechar com o Naça defendia o São Raimundo-PA.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

