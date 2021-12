Avalie o post

Conheça a jovem estudante de Barcelos que, aos 14 anos, competiu no Rio de Janeiro com sua equipe, ficando entre as 5 melhores do país

Letícia dos Santos Benfica é uma adolescente que conseguiu vencer barreiras e alcançar objetivos tão jovem. Jogadora profissional de handebol, conseguiu mostrar seu talento para o Brasil em uma das maiores competições de esporte no Rio de Janeiro, um orgulho para sua família e amigos.

Filha de Laecio da Silva e Lindalva Rodrigues, Letícia Benfica tem apenas 14 anos, mas com a sua dedicação, participou dos Jogos Escolares Brasileiros 2021, em outubro deste ano, representando a Escola Estadual Angelina Palheta Mendes, da cidade de Barcelos, interior do Amazonas .

Letícia Benfica. Foto: Arquivo Pessoal

Entrevista ao Portal Amazonas Notícias

Ao relatar sobre a competição nacional, Letícia diz que nunca avançada que chegaria tão longe: competir a nível nacional; mas enfatizou o privilégio que foi vivenciar toda essa experiência no JEB's. Para ela, foi um sonho realizado.

“Nunca imaginei que iria participar de uma competição tão importante; uma experiência de competir nos jogos nacionais é única; só quem teve o privilégio de participar sabe o quanto é importante na vida de um atleta. Mas sim !!! Foi um sonho realizado, tanto meu quanto das minhas amigas, mais o que vale é o aprendizado que adquirimos para competições futuras ”, relatou.

Em entrevista ao Portal Amazonas Notícias, Letícia falou sobre sua trajetória e como chegou aos Jogos Escolares Brasileiros, sendo uma inspiração para muitas meninas da sua idade que sonham em ser jogadores profissionais de handebol ou até mesmo de outro esporte.

O esporte e a classificação para o JEB's

Letícia compartilhou com a nossa equipe como começou esse interesse pelo esporte. Logo quando mudou para a sua atual escola, em 2019, viu que tinha o esporte e se interessou por praticar. Começou a treinar e foi ganhando mais gosto pelo handebol.

“Tudo começou quando eu me mudei para a escola Estadual Angelina Palheta Mendes em 2019, logo percebi que tinha tempo de Handebol, e me interessei pelo esporte”, disse.

No entanto, ela não imaginava que já estava tão perto de começar a competir e se tornar reconhecida. Aos 12 anos, Letícia se destacou e conseguiu uma vaga no momento da sua escola, para competir com horários locais de Barcelos. Após a vitória em duas etapas locais, derrotado em Manaus e se campeãs; foi quando veio o convite para os Jogos Escolares Brasileiros.

“No meu primeiro ano, apenas com 12 anos, consegui vaga para jogar no time da escola e disputar a seletiva local contra as outras escolas de Barcelos, na qual a gente se classificou para o polo IX; e como campeãs do polo IX, passamos pra última fase na capital Manaus, na qual nos consagramos campeãs e nesse ano recebemos o convite para participar do JEB por sermos atuais campeãs ”, contou.

Letícia Benfica. Foto: Arquivo Pessoal

O sentimento

Ao saber da notícia de que o seu tempo iria participar dos JEB's, Letícia fala que foi uma “sensação inexplicável”, pois até aquele momento, não imaginava que iria participar de uma competição tão grande, juntamente com sua equipe.

“Foi uma sensação inexplicável, pois até aquele momento nem passava pela minha cabeça que eu e o meu tempo íamos chegar a uma competição de tão grande importância que o JEB's”, contou.

Quando já estava lá, no momento da competição, Letícia fala que foi uma “sensação única” e disse que, além da alegria, veio também o nervosismo, mas tudo deu certo na competição. Ela lembra, também, que ela e a equipe enfrentaram muitas dificuldades para chegar até lá. Para ela, aquela era uma chance única e que não poderia desperdiçar.

“Foi uma sensação única, de alegria misturado com nervosismo, pois enfrentaremos grandes dificuldades, para chegar até lá e não queríamos desperdiçar uma chance”, disse.

Após saber que iria participar dos JEB's, a rotina de Letícia e de suas amigas mudou. Como se tratava de uma competição nacional, as meninas tinha que treinar todos os dias, com dois treinos, de 4 horas cada. Letícia afirma que os treinos foram muito importantes para a preparação da equipe, pois nem todas as meninas sabiam jogar, mas com dedicação, conseguiram superar os desafios.

“Tínhamos dois treinos por dia… Treinávamos de tarde e de noite, todos os dias; cada treino tinha 4 horas de duração. Treinávamos na quadra de nossa escola e também na quadra da escola São Francisco de Sales, por ser maior e pelo fato de não termos uma quadra de tamanho oficial em nosso município; e além disso, tínhamos somente três semanas para nos prepararmos, e nem todas as atletas sabiam jogar handebol, e como montar um time da última hora. Mas mesmo assim conseguimos ter um preparo básico e, apesar de sermos do interior, e não muitos recursos, isso tornado-se pequeno perto do sonho que queríamos realizar ”, finalizou.

Desempenho

A equipe de Barcelos fez uma excelente participação. Defensor conseguiram com garra a camisa e, muito mais importante, adquirir uma experiência incrível. Embora não tenham chegado ao primeiro lugar, Letícia e sua equipe deram o seu melhor e dado entre as cinco melhores equipes do país em handebol, o que já é uma grande vitória para todos.

Letícia Benfica no momento do jogo. Foto: Arquivo Pessoal

Em toda a competição dos Jogos Escolares Brasileiros, como meninas de Barcelos venceram como equipes de Roraima, Alagoas e Minas Gerais. A última vitória foi em cima do Maranhão, adquirindo o quinto lugar nos JEB's. A equipe teve apenas duas derrotas, que foi para Pernambuco e Rio de Janeiro, sendo esta última partida por apenas um gol de diferença.

Equipe de Barcelos nos JEB's

Equipe de Barcelos nos JEB's

Passeio

Nos momentos vagos, Letícia foi à praia, passeou com as amigas e se divertiu bastante em sua primeira viagem ao Rio de Janeiro, uma experiência única e inesquecível para ela.

Letícia Benfica. Foto: Arquivo Pessoal

Letícia Benfica. Foto: Arquivo Pessoal

Os Jogos Escolares Brasileiros

O evento esportivo é realizado pela CBDE e tem como objetivo promover a integração social, o exercício da cidadania e a descoberta de novos talentos em todo o território nacional, dando oportunidades a jovens ingressarem no esporte, por meio da participação dos estudantes-atletas brasileiros em atividades desportivas. Eles seguem até o dia 5 de novembro, no Rio de Janeiro.

São 17 modalidades oficiais. Deste total, nove são seletivas para os Jogos Sul-Americanos Escolares, que serão disputados em Brasília, em dezembro deste ano: atletismo, basquete, futsal, handebol, judô, vôlei, natação, tênis de mesa e xadrez.

As alunas de Barcelos, assim como de outros municípios, inclusive da capital, recebeu o apoio da Prefeitura de sua cidade e do Governo do Amazonas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realiza-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Fonte: Portal Amazonas Notícias