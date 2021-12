Avalie o post

Jogadores Gabigol e Arrascaeta, do Flamengo, e a influencer Vitória Bellato ficaram entre os assuntos mais comentados após flagras

São Paulo – O atacante Gabigol, do Flamengo, negou através do Twitter que estaria vivendo um relacionamento com a influenciadora Vitória Bellato, ex-affair de Giorgian De Arrascaeta, também jogador do time Rubro-Negro. O assunto se tornou um dos mais comentados das redes sociais nas últimas horas.

Gabigol nega viver relacionamento com ex de Arrascaeta (Foto: Divulgação)

O suposto romance de Gabigol e Bellato surgiu após algumas fotos dos dois juntos virem à tona. Segundo o perfil Gossip do Dia, o jogador e a influencer estavam em uma boate no Rio de Janeiro no último domingo (12). O caso logo repercutiu pois Bellato e Arrascaeta já tiveram um relacionamento que terminou no fim de novembro.

“Pessoal da fofoca como sempre dando aquela viajada, né?!”, desabafou o craque. “Não pode mais estar no mesmo local que amigos e amigas, conversar e curtir um rapzinho! Não rolou nada, tá bom?”, avisou Gabigol.

Depois da final da Libertadores 2021, Arrascaeta foi elogiado pela cantora Anitta que chamou o meio-campista para uma festa em sua casa. Conforme alguns flagras, o jogador esteve na festa e Vitória Bellato chegou a pedir que os seguidores não marcassem ela nas publicações. “Já sei o quanto palhaça eu sou”, disse a influencer na época.

Pessoal da fofoca como sempre dando aquela viajada, né?! Não pode mais estar no mesmo local que amigos e amigas, conversar e curtir um rapzinho! Não rolou nada, tá bom? 😅🙄

— Gabi (@gabigol) December 14, 2021



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte