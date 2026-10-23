A programação reúne opções que vão de shows internacionais a apresentações intimistas.
Diferentes estilos musicais estão contemplados na agenda, com turnês especiais e eventos variados.
Os eventos são voltados para fãs de bandas e artistas nacionais e estrangeiros.
Fonte: Jovem Pan
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