Uma pesquisa divulgada recentemente trouxe informações sobre a rejeição dos eleitores. O levantamento mostrou que 3% do eleitorado rejeitam ambos os candidatos ao Palácio do Planalto.
Esse dado indica que uma pequena parte da população não apoia nenhuma das opções em disputa. O resultado foi apresentado como parte complementar do estudo.
No interior do Amazonas, números como esse ajudam a entender o cenário nacional de forma mais ampla. Os eleitores locais acompanham com interesse os indicadores sobre as eleições.
A informação reforça a importância de acompanhar os detalhes das pesquisas antes de definir preferências.
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