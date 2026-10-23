Ei, galera do streaming! No dia 23 de outubro de 2026, a lista de lançamentos bombásticos tá cheia de emoções, mistérios e aventuras que vão te deixar grudado na tela. Confira os 7 mais assistidos hoje e prepare a pipoca!

Cara-de-Barro (Filme) — Nota: 7.5/10 — A trajetória de Matt Hagen de rua até Hollywood vira um caos alucinante com desfiguramento e vingança cósmica. Vale assistir pela atuação explosiva e reviravoltas surreais que prendem até o fim. Disponível em Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

Maçã Podre (Filme) — Nota: 6.7/10 — Uma professora em apuros toma uma decisão polêmica que muda tudo na sala de aula. Imperdível pelo dilema moral tenso e reviravoltas inesperadas que fazem refletir. Disponível em Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

Hope: O Primeiro Impacto (Filme) — Nota: 6.9/10 — Caçadores viram caça em uma vila remota com uma criatura misteriosa que escala para proporções épicas. Vale a pena pela ação intensa e clima de terror cósmico. Disponível em Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

Moana (Filme) — Nota: 7.5/10 — A versão live-action traz a jornada épica da jovem polinésia em busca do semideus Maui. Animado e colorido, é diversão garantida para toda família com trilha sonora viciante. Disponível em Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

Diários de uma Apotecária (Série) — Nota: 8.7/10 — Maomao investiga mistérios médicos no palácio imperial com inteligência e ousadia. Série viciante que mistura intriga, humor e romance, perfeita para maratonar. Disponível em Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

A Lista Terminal (Série) — Nota: 8.0/10 — Um Navy SEAL busca justiça após emboscada e descobre uma conspiração sombria. Cheia de ação e suspense, vale assistir pelo ritmo acelerado e reviravoltas chocantes. Disponível em Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

Cyberpunk: Mercenários (Série) — Nota: 8.5/10 — Um jovem impulsivo vira mercenário em um mundo distópico dominado por implantes e corrupção. Visual futurista e adrenalina pura fazem dela uma das mais quentes do momento. Disponível em Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

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