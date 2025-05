Visuliazação: 0

Quatrocentas famílias chefiadas por mulheres de baixa renda e em vulnerabilidade social receberam na manhã desta segunda-feira (05/05), em Presidente Figueiredo, a 90 quilômetros de Manaus, a chave da tão sonhada e esperada residência. Na inauguração do novo conjunto habitacional “Vale das Nascentes” 2 e 3, do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), a entrega foi feita pelo ministro das Cidades, Jader Filho, e pelos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, além do prefeito Fernando Vieira e a representante da Caixa Econômica Federal, Jorineide Vasconcelos.

O grupo de mulheres contemplado com as 400 casas fazem parte da organização social “Associação Mulheres que fazem”, que existe desde 2009 e foi habilitada na modalidade “Entidades” do MCMV. Há mais de dez anos elas esperavam pela conclusão da obra, que ficou paralisada nos governos anteriores e foi retomada pelo governo Lula 3.

Uma delas é a costureira aposentada Joana Cavalcante, 65, viúva cujo marido trabalhou como operador de máquinas durante as obras de construção do conjunto habitacional, mas faleceu há quatro anos antes de ver o sonho realizado.

Durante, alguns anos, a costureira morou em casa de terceiros em Presidente Figueiredo, mas o aluguel de R$ 500 tornou-se pesado para quem vive com um salário minimo. Ela mudou-se para um ramal distante da cidade para reduzir custos, mas nunca perdeu a esperança de ter um cantinho seu. “Meu marido morreu esperando, não conseguiu ver a nossa bela casa, mas deve estar comemorando no céu. Era o sonho dele morar aqui”, disse.

Mulheres como ela, chefes de família, foram priorizadas no novo programa “Minha Casa, Minha Vida”, cujas regras foram definidas em Comissão Mista no Congresso presidida pelo senador Eduardo Braga.

“Com a volta do presidente Lula nós retomamos o Minha Casa, Minha Vida. Nós conseguimos sensibilizar o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal, e hoje essa luta de quase 16 anos começa a realizar os sonhos. São 400 casas que serão entregues no dia de hoje pelo ministro, pela Terezinha, pelas mulheres, pelo Omar. Com a minha pequena contribuição em homenagem à fé dessas guerreiras, eu quero aqui agradecer ao presidente Lula e a Deus em primeiro lugar, porque o sonho está se tornando realidade com a ajuda do Jader Filho”, disse Eduardo Braga.

Terezinha de Jesus, presidente da “Associação Mulheres que fazem” – que existe há 27 anos e hoje tem 3 mil associados, ressaltou a longa espera e a persistência das mulheres até receber a casa própria. Ao longo dos anos, a obra do residencial parou por diversos motivos como a troca da construtora, processos judiciais trabalhistas e a paralisação do MCMV no governo Bolsonaro.

“Hoje, o nosso coração salta no peito de alegria porque sabemos que aqui é o lugar certo de nós estarmos comemorando esse momento especial. Podemos afirmar que cada desafio que nós enfrentamos, que foi colocado diante de nós, todos eles foram vencidos, porque cada afronta vivida, cada injúria, cada calúnia, cada difamação serviu de base para não retrocedermos, mas para avançarmos, tendo a certeza de que com caráter, fé, compromisso da entidade, do presidente Lula, o compromisso do ministro, de cada autoridade, do senador Eduardo Braga, nos fortaleceu para vocês hoje estarem aqui”, disse Terezinha de Jesus.

Retomada no país

O ministro Jader Filho ressaltou a importância da retomada de obras de habitação que estavam paradas. “São mais de 87 mil casas no Brasil que estavam paralisadas. Estamos retomando todas essas obras porque elas não podem ficar paradas. Estamos reconstruindo o MCCMV graças também ao trabalho do senador Eduardo Braga, que foi presidente da comissão que fez a retomada do programa e tem sido um guerreiro pelo Amazonas. Ele foi pessoalmente conosco para que nós retomássemos essa obra aqui”, disse Jader Filho.

Vale das Nascentes

As obras de construção das 400 casas do conjunto Vale das Nascentes 2 e 3, em Presidente Figueiredo, contaram com aporte de R$ 34.798.865,75 do Fundo de Desenvolvimento Social.