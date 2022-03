Avalie o post

Cancún é um dos destinos mais desejados pelos brasileiros que querem visitar o Caribe

SãoPaulo – Quanto custa viajar para Cancún? É muito caro viajar para essa cidade magnífica que recebe milhares de turistas anualmente? Qual a moeda utilizada no país para conversão, pagamento de estadia, alimentação e transporte? Vale a pena gastar para viajar até o país que faz fronteira com os EUA? O gasto é de acordo com a beleza do Mar do Caribe?

Cancún é um dos destinos mais desejados pelos brasileiros que querem visitar o Caribe. Não por menos, afinal, a cultura mexicana casada com a beleza do “Mar de 7 cores” encanta até mesmo o turista mais experiente, incluindo aqueles que já viajaram até mesmo para as Ilhas Maldivas, por exemplo, com um bom curso feito em escolas online de inglês.

Apesar de a grande maioria das pessoas achar que uma viagem como essas pode custar muito caro, é totalmente o contrário. É claro, você irá desembolsar um valor considerável caso queira passar ao menos uma semana na cidade de Cancún, mas quando comparamos a outros locais paradisíacos, como as próprias Ilhas Maldivas, a viagem sai bem barata.

Somente a passagem para as Ilhas Maldivas, por exemplo, pode custar entre R$4.000,00 e R$6.000,00, somente a ida. Quando passamos para uma viagem simples para Cacún, a baixa temporada por custar cerca de R$1.500,00 saindo de São Paulo em viagem direta, sem nenhum tipo de escala, diferentemente do que acontece para as Maldivas.

Neste conteúdo, separamos informações importantes destinadas a você que deseja viajar até essa cidade maravilhosa. Compilamos uma série de valores que englobam desde seu gasto com passagens aéreas, até a hospedagem, alimentação e locomoção nessa cidade incrível. Leia conosco e descubra quanto custa viajar para Cancún, vamos lá!

Quanto as moedas aceitas no país, podemos citar uma só: o peso mexicano. É interessante que você saiba as moedas aceitas por lá, pois assim pode fazer uma conta melhor de quanto vai gastar durante sua estadia. Apesar de o peso mexicano ser aceito, é necessário fazer o seguinte:

E quanto a passagem aérea? Quanto custa viajar para Cancún em alta e baixa temporada? Como mencionado, as passagens para a região são relativamente baratas quando comparadas a outros locais paradisíacos do mundo. Citando novamente, é possível sair de São Paulo com uma viagem direta até Cancún. Os valores são os seguintes:

E quanto a hospedagem? Quanto custa ficar na cidade em um hotel barato? Existem diversos locais que você pode ficar, desde apartamentos até pequenos albergues, esses que são naturalmente mais baratos. Abaixo listamos os valores mais baratos e mais caros de cada um desses exemplos, já convertidos para a moeda brasileira, visando ajudar você nas suas contas. Leia:

Quanto custa viajar para Cancún em relação aos gastos com alimentação? Esses também são valores relativamente baixos. Um café da manhã, por exemplo, pode custar algo entre R$15,00 e R$30,00. Já no almoço, a faixa de preço aumenta para algo entre R$25,00 e R$50,00. A janta segue a mesma linha do almoço, aumentando um pouco o preço máximo, ficando entre R$25,00 e R$60,00.

Em um exemplo prático para responder quanto custa viajar para Cancún, uma pessoa que for viajar e ficar uma semana lá, alimentando-se três vezes ao dia, dormindo em locais baratos, gastaria o seguinte:

Quanto custa viajar para Cancún? O total de uma semana, usando tudo do mais barato e da forma mais econômica possível, totaliza algo que pode variar entre R$4.050,00 a R$9.050,00 por pessoa. O valor varia, principalmente, por causa do momento que sua viagem será realizada.

O primeiro valor, de R$4.050,00, foi alcançado quando colocada a passagem de baixa temporada na conta. Já o segundo valor, de R$9.050,00, foi alcançado quando colocada a passagem de alta temporada na conta Até a próxima!

