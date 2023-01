Novas caravanas com manifestantes chegam em Brasília (DF), neste domingo (8), para protestos contra o governo de Lula. Os grupos reforçam os que chegaram, no sábado (7).

Manifestantes de outros estados desembarcaram de um ônibus vindo de outro estado em frente ao QG do Exército, onde está montado o acampamento dos manifestantes há mais de dois meses.

O acampamento no local praticamente esvaziou-se, depois da posse do presidente Lula. Mas voltou a registrar a presença de mais pessoas. A ideia é realizar um protesto contra o petista, na próxima segunda-feira.

Nas redes sociais, os manifestantes publicaram o desembarque de passageiros no QG do Exército. A previsão é a de que ao menos 11 ônibus cheguem à capital federal neste fim de semana.

Em um mini-palco montade no meio do acampamento em frente ao QG, um organizador do ato anunciou que “mais de cinco mil ônibus chegarão em Brasília” até a noite deste domingo, mas não deu detalhes das origens das caravanas.

Apesar de convocada para este domingo, a expectativa é que a manifestação na Esplanada dos Ministérios ganhe força na segunda-feira (8).

A via está bloqueada para veículos e pedestres no trecho que dá acesso à Praça dos Três Poderes, que centraliza o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

A Polícia Militar do Distrito Federal e a Força Nacional de Segurança Pública atuam no segurança do local. Policiais revistam bolsas e mochilas de manifestantes em um dos acessos à Esplanada.

