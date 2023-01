Aos gritos de “faxina geral” e ao som de hinos brasileiros, manifestantes com bandeiras do Brasil e vestidos de verde e amarelo ocuparam a rampa e o teto do Congresso Nacional – que pode ser acessado facilmente por uma rua lateral -, na tarde deste domingo (8), em Brasília. O protesto é contra a eleição e o governo de Lula.

Um grupo também conseguiu chegar à área do Palácio do Planalto, sede da Presidência da República e na área do Supremo Tribunal Federal (STF).

Parte dos manifestantes desciam pelo Eixo Monumental, sentido Rodoviária, algumas pessoas jogaram garrafas de água em um carro, no qual o motorista buzinou e fez o sinal do “L”.

Agentes da Polícia Militar do Distrito Federal pararam parte dos manifestantes e começaram a revistar. Bem no início da Esplanada, ainda na altura da L2, a Polícia Militar revistou uma grande quantidade do público.

Ao passarem próximos aos hotéis do Setor Hoteleiro Norte, hóspedes balançaram bandeiras em apoio a Lula e receberam gritos “Lula ladrão, seu lugar é na prisão” – veja abaixo o vídeo gravado pelo site Metrópole de Brasília.

A polícia precisou interromper o trânsito e duas faixas do Eixo Monumental, sentido Rodoviária, para garantir a segurança dos protestantes.

O maior fluxo de forças de segurança se encontra nas proximidades da Esplanada dos Ministérios, onde está prevista uma manifestação contra Lula. Tropas da Polícia Militar e membros da Força Nacional de Segurança guardam o local.

Um novo grupo de manifestantes chegou ao Quartel General do Exército de Brasília neste domingo. Em pequenos grupos e duplas. Há, ainda, uma concentração de pessoas perto do Ministério da Saúde e do Itamaraty.

Segurança

O ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou o uso da Força Nacional para o local das manifestações, na capital federal. O ministro da Defesa, José Múcio, também assumiu a atuação e inspecionou pessoalmente os lugares onde estão os apoiadores de Bolsonaro.

A inteligência do governo identificou ainda no sábado (7), a chegada de mais de 100 ônibus para os atos, o que acendeu o alerta da área de segurança.

Faixas com as inscrições “Lula na cadeia”, “intervenção militar” “supremo é o povo” e “Bolsonaro presidente” foram erguidas no meio da manifestação. A convocação foi feita por grupos de apoiadores do ex-presidente, que está em Orlando, na Flórida (EUA).

Mais cedo, o ministro da Justiça afirmou esperar que a polícia não precise atuar e destacou que a “tomada de poder” só poderá ocorrer em 2026, com uma nova eleição presidencial.

As redes sociais registram as imagens dos manifestantes ocupando a área externa do Congresso Nacional:

Não é um movimento pequeno formando por extremista radicais, como afirmou o Ministro da Justiça São brasileiros indignados e que não vão aceitar assistir a destruição do Brasil É pelo futuro da Nação e por Liberdade. Que Deus abençoe o Brasil e proteja todas essas pessoas pic.twitter.com/qEPKdDiUaL — Elisa Brom (@brom_elisa) January 8, 2023

