Bolsonaristas radicais entraram em confronto com a polícia, neste domingo, 8/1, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Os participantes de atos antidemocráticos subiram a rampa e invadiram o Congresso Nacional.

Segundo o presidente interino do Senado Federal, Vital do Rêgo (MDB), os manifestantes já adentraram a área do Senado Federal. No local, policiais militares tentaram, de maneira frustrada, conter as invasões utilizando spray de pimenta.

A Esplanada dos Ministérios estava fechada deste sábado, 7/1, devido os atos bolsonaristas que estavam programados para este domingo. As manifestações foram organizadas nos últimos dias por meio de grupos de apoio ao ex-presidente no WhatsApp e Telegram, com o intuito de “cercar Brasília” e “parar tudo”.

Na tarde de hoje, policiais militares tentaram conter os bolsonaristas com uso de spray de pimenta, no entanto, eles invadiram a área de contenção que cercava o Congresso Nacional.

Os policiais também usaram bombas de efeito moral na tentativa de conter os manifestantes.

Reações

O secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, condenou os ataques e disse que determinou providências imediatas para restabelecer a ordem no centro de Brasília.

"Cenas lamentáveis agora na Esplanada dos Ministérios. Determinei ao setor de operações da SSPDF, providências imediatas para o restabelecimento da ordem no centro de Brasília", afirmou Torres.

No sábado, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, autorizou a atuação da Força Nacional durante os atos para impedir a execução de "crimes federais".