O influenciador digital Casimiro Miguel, famoso por ser torcedor fanático do Vasco da Gama, lamentou a morte de Roberto Dinamite. Maior ídolo do clube, o ex-jogador morreu neste domingo, 8, aos 68 anos. Ele enfrentava um câncer no intestino desde 2021 e sofreu um agravamento em seu quadro de saúde, sendo internado no hospital. Ao todo, o atleta disputou 1.110 jogos pelo clube carioca, marcando 708 gols, se eternizando como maior artilheiro e maior ídolo do Gigante da Colina. Em seu perfil no Instagram, Casimiro homenageou o ídolo e disse que o Vasco e Dinamite serão “para sempre um só”. “Obrigado Roberto!!! Eternamente obrigado! Que Deus te receba de braços abertos aí em cima!! Você será pra sempre o maior de todos!! Vasco da Gama e Roberto Dinamite serão pra sempre um só. Obrigado obrigado e obrigado!”, afirmou Casimiro na publicação. Além disso, ele divulgou uma foto considerada histórica que mostra torcedores vascaínos tentando encostar em Dinamite. Em pouco mais de uma hora, a publicação já tinha mais de 215 mil curtidas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Casimiro Miguel (@casimiro)