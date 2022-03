Avalie o post

Com a reverência, Arthur recebeu autonomia da Executiva Nacional para escolher o melhor caminho a ser tomado pelo PSDB no Estado

Manaus – Uma postagem desta quarta-feira (16) do PSDB Nacional nas redes sociais coloca o presidente do PSDB Amazonas e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, como condutor das eleições deste ano no Amazonas. Com a reverência, Arthur recebeu autonomia da Executiva Nacional para escolher o melhor caminho a ser tomado pelo PSDB no Estado. Arthur esteve reunido, ontem (15) com o presidente do partido, Bruno Araújo.



“Sempre confiei na direção do meu partido, ao qual tenho 33 anos de serviços prestados com muita lealdade e determinação. Tenham certeza que teremos um forte quadro do PSDB Amazonas nas eleições deste ano”, escreveu Virgílio em suas redes sociais.

O encontro também foi divulgado na página oficial do PSDB Nacional no Twitter. “O PSDB Nacional confia na condução do presidente estadual do Amazonas, o ex-prefeito e ex-senador Arthur Virgílio Neto, na construção das alianças para o futuro do Estado no pleito de 2022”, publicou a sigla.

Na última sexta-feira (11) Arthur Neto divulgou um vídeo em suas redes sociais informando que o ex-governador Amazonino Mendes se filiará nos próximos dias ao partido. O tucano informou, ainda, os dois possíveis candidatos que poderão receber apoio do partido: o próprio Amazonino Mendes (sem partido) e o senador Eduardo Braga (MDB).

“Para acabar com qualquer especulação sobre a candidatura majoritária ao governo estadual, entre os nomes fortes que pretendem somar forças conosco para mudar os rumos do nosso Estado, tão sofrido pelo desgoverno que aí está, nos próximos momentos o governador Amazonino Mendes, líder em todas as pesquisas realizadas, se filiará ao PSDB. E nunca deixaremos de dialogar de maneira fraterna com o senador Eduardo Braga, que já foi nosso parceiro, com muito proveito, em 2016”, afirmou Arthur, na ocasião.

O presidente do PSDB-AM também impôs condições aos demais políticos que queiram apresentar seus nomes à Executiva Regional.

“O PSDB tem controle de qualidade e não vai se candidatar pelo partido no meu Estado quem é aliado de adversários do PSDB. Não se candidata quem tem contratos espúrios e pessoas suas, às vezes até familiares, nomeadas e trabalhando no governo mais corrupto que já se viu na história do Amazonas. Não disputa pelo PSDB quem se elegeu por esse partido e depois vira as costas aos tucanos”, declarou.

O PSDB Nacional confia na condução do Presidente Estadual no Amazonas, o ex-prefeito e ex-senador @Arthurvneto, na construção das alianças para o futuro do Estado no pleito de 2022. pic.twitter.com/0Sk3HgrM3x

— PSDB 🇧🇷 (@PSDBoficial) March 16, 2022

Fonte