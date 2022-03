Avalie o post

Homem foi preso com armas e drogas na zona norte de Manaus

Manaus – Tony Moraes da Silvia, 30, foi preso no fim da manhã desta quarta-feira (16) com drogas e armas. O homem também vendia pedras de seixo como se fossem droga. A prisão aconteceu no beco Ingá, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

A equipe da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) recebeu uma denúncia informando que homens estavam com drogas e armas de fogo no beco Ingá.

Quando os agentes chegaram ao local, quatro suspeitos tentaram fugir, mas Tony foi abordado pela polícia, com uma arma de fogo. A equipe realizou buscas no local e encontrou o entorpecente.

“Durante as buscas na proximidade encontramos um outro revólver, balança de precisão e um rádio comunicador”, explicou o tenente Jeferson Tenente Jefferson Martins.

Durante ação, a polícia apreendeu pedras de seixos que eram vendidos pelos criminosos como pedras de oxi. Todo material foi apreendido. O suspeito foi preso e apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

