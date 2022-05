Avalie o post

No início da semana, o órgão já havia pedido esclarecimentos da empresa sobre a venda de um sanduíche de costela, que, apesar do nome, não teria o produto em sua composição.

A segunda notificação enviada para a rede de lanchonetes ocorre após consumidores relatarem como “prática comum da empresa” o não cumprimento integral das ofertas. Como exemplo, foi citado um combo voltado para as crianças.

Destinado ao público infantil, o combo deveria ser composto por sanduíche, batata frita, uma fruta e opção de água de coco ou outra bebida. No entanto, os consumidores informaram que o lanche não é vendido com a fruta e que as lojas costumam alegar que estão sem a opção de água de coco.

No documento, o Procon-AM cita ainda que, na página da empresa de um aplicativo, os consumidores são informados sobre a falta de alface, mas não há nada sobre abatimento proporcional do preço do sanduíche que será vendido sem o ingrediente.

“Demos dez dias para que a empresa apresente os devidos esclarecimentos, assim como as comprovações de que deu os descontos correspondentes à falta de um ou mais itens. Também pedimos que a rede faça a correção imediata dos anúncios referentes às ofertas incompletas”, explica o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Fonte: Procon-AM

Fotos: Divulgação

