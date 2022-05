Avalie o post

Dois homens foram presos por suspeita de roubar um caminhão que transportava uma alta quantidade de combustíveis. Segundo a polícia, eles fazem parte de um grupo criminoso, e no dia do crime, usaram uma arma de fogo para abordar o motorista.

O crime aconteceu no dia 24 de março deste ano, mas as prisões só foram realizadas ao fim dessa semana. De acordo com informações da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), quatro homens abordaram o motorista próximo a uma empresa de combustíveis.

Eles o fizeram refém e o ameaçaram com uma arma de fogo, para roubar o caminhão, que transportava gasolina e etanol. Segundo o delegado Adriano Félix, os suspeitos roubaram 25 mil litros de combustíveis.

“Durante o percurso, o funcionário foi abordado por quatro indivíduos, entre eles estavam Carlos e Robson. Carlos estava dirigindo um veículo, da marca Ford Ka, de cor vermelha, e o utilizou para parar o caminhão. Robson pilotava uma motocicleta, da marca Honda, modelo Pop, também da cor vermelha. Os outros dois indivíduos fizeram a abordagem do motorista e, com uma arma de fogo, fizeram-no de refém durante a ação criminosa”, explicou o delegado.

Os dois homens presos vão responder pelo crime de roubo. Outros dois suspeitos de terem participado do crime seguem foragidos. Os veículos utilizados na ação criminosa foram apreendidos.

Ouça a reportagem:

O caminhão roubado foi recuperado e devolvido à empresa proprietária. A polícia informou que também investiga quem foi o comprador do material roubado, e que apesar das prisões, os procedimentos em torno do caso ainda continuam.

Com informações da Assessoria de Imprensa*

source