Avalie o post

A Polícia Civil do Amazonas realizou a prisão de Fábio Alexandre Lira dos Santos de 28 anos, conhecido no mundo do crime como ‘’negão’’, na tarde da última quinta-feira (05), durante uma ação realizada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O suspeito é apontado como principal executor da morte do coletor de lixo Aldenir Rodrigues Castilho, que tinha 25 anos, fato ocorrido na noite do dia 26 de Abril no bairro Japim, zona sul de Manaus.

O infrator foi preso em um sítio de familiares, localizado no Km 5, da rodovia federal BR-174, onde estava escondido. De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da especializada em Homicídios e Sequestros, Fábio diz que não tinha a intenção de atirar contra o Aldenir.

No dia do crime, a vítima não havia percebido que estava acontecendo a ação criminosa e continuou trabalhando, ocasião em que Fábio efetuou um disparo de arma de fogo contra Aldenir, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Em seguida, Fábio entrou em um veículo que era dirigido por Ewerthon e fugiu.

A primeira prisão foi a do Ewerton e ocorreu no dia 28 de abril no conjunto Riacho Doce, bairro Cidade Nova, zona norte. Já o segundo suspeito, o Fábio Alexandre, foi preso na quinta-feira (05), na BR-174 no sítio de alguns familiares. Fábio vai ser indiciado por homicídio, e será conduzido à audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem e permanecerá à disposição do Poder Judiciário. O tio do preso, responsável pelo sítio, vai responder pelo crime de favorecimento pessoal.

Na ocasião, o secretário de segurança pública general Carlos Mansur, falou a investigação da morte de um policial militar que aconteceu na tarde de quinta-feira (05), em uma loja na zona leste de Manaus, e reforçou a importância de a população colaborar com trabalho da polícia.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

source