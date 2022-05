Avalie o post

A maternidade e o cuidado com o bebê exigem das mulheres, dos casais e de toda a família, muita dedicação e a superação de diversos desafios. O período gestacional e o momento em que nasce o bebê são marcados pela insegurança de um novo ciclo, no qual há um recém-nascido e em muitas das vezes, uma nova mãe. Com o intuito de auxiliar as mulheres durante a gravidez e nos primeiros cuidados com o bebê, entre os dias 09 a 13 de maio, o Sesc Amazonas realiza o curso Vivendo a Maternidade.

Nos cinco dias de aulas, serão oferecidas palestras, oficinas e exposições, que abordarão assuntos relacionados à gestação, como destaca a enfermeira da unidade, Marcele Chíxaro.

As palestras do Sesc Vivendo a Maternidade serão ministradas por especialistas em pediatria, direito, enfermagem, fisioterapia e nutrição. Para participar, é necessário se inscrever, como destaca Marcele Chíxaro.

As inscrições são gratuitas mediante a doação de uma lata de leite, que deve ser entregue no primeiro dia do evento. Mais informações sobre o Sesc Vivendo a Maternidade podem ser adquiridas pelos telefones 2121-8490 ou 9 8415-6571.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

source