O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) realizou uma pesquisa dos valores dos produtos da cesta natalina. A ação compilou os preços de carnes brancas e vermelhas, panetones, frutas, temperos e bebidas em diversos supermercados de Manaus.



Com a pesquisa de preços, a maior variedade dos itens foi encontrada no estabelecimento Atacarejo Juma, localizado no bairro São Francisco (rua Valério Botelho de Andrade, 603), zona sul da capital amazonense. Já em relação aos preços, a melhor classificação foi da rede Baratão da Carne.

A variação máxima foi em relação ao valor da uva passa preta sem sementes, com preços entre R$ 4,59 e R$ 29,99. A equipe do Procon-AM também verificou grande disparidade entre os preços de espumantes – o moscatel tem valores de R$ 28,99 a R$ 56,79.

“Essa é uma ação anual que fazemos com o intuito de orientar o consumidor e de verificar também como estão esses valores. É importante que o consumidor faça essa comparação de preços para escolher o local mais barato”, aponta Jalil Fraxe, diretor-presidente do Procon-AM.



Veja a média geral dos valores:



• Ave Chester (tradicional) – R$ 26,68

• Ave Fiesta – R$ 24,70

• Ave Chester Supreme – R$ 22,10

• Peru inteiro (kg) – R$ 33,43

• Peru temperado com ervas (Kg) – R$ 30,41

• Peru fácil com termômetro – R$ 35,70

• Ave Chester (desossada) – R$ 29,99

• Frango congelado – R$ 9,49

• Pernil suíno – R$ 24,88

• Lombo suíno – R$ 28,29

• Blesser – R$ 25,49

• Tender suíno (bolinha) – R$ 67,46

• Bacalhau do Porto – R$ 117,40

• Chocottone (gotas de chocolate) – R$ 19,86

• Chocottone (maxi mousse) – R$ 23,20

• Chocottone (lata) – R$ 44,50

• Panettone Alpino – R$ 33,55

• Panettone com frutas – R$ 16,14

• Panettone (doce de leite) – R$ 24,49

• Panettone (trufado) – R$ 12,87

• Maçã Fuji – R$ 7,49

• Uva rosada – R$ 15,37

• Uva verde – R$ 11,82

• Uva passa sem sementes – R$ 11,92

• Creme de leite – R$ 2,54

• Leite condensado – R$ 4,33

• Maionese – R$ 2,54

• Molho de tomate – R$ 1,55

• Abacaxi (calda/rodela) – R$ 11,37

• Cereja em calda – R$ 10,23

• Pêssego em calda – R$ 10,03

• Frutas cristalizadas – R$ 11,24

• Nozes sem casca – R$ 13,76

• Azeite de Oliva Extra Virgem (vidro) – R$ 18,19

• Azeitona verde sem caroço – R$ 4,31

• Azeitona preta inteira -R$ 4,78

• Azeitona verde inteira – R$ 10,80

• Castanha de caju – R$ 14,55

• Uva passa – R$ 2,77

• Cogumelo em conserva inteiro – R$ 5,00

• Espumante Moscatel – R$ 42,83

• Espumante – R$ 29,16

• Champanhe Sidra – R$ 14,35

• Vinho Tinto seco – R$ 19,10

• Vinho Tinto suave – R$ 13,25

• Vinho Branco seco – R$ 24,93

• Vinho Branco suave – R$ 18,83

Fonte: Procon/AM

Fot: João Paulo/Procon-AM

Fonte