A Polícia Civil do Amazonas prendeu nessa quarta-feira (16/03), mais um suspeito do latrocínio do jovem indígena, Melquisedeque Santos do Vale, que tinha 20 anos. O crime ocorreu em um transporte coletivo, no dia 16 de dezembro de 2021, na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Na ocasião a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo.

Conforme a polícia, o segundo suspeito de participação no crime foi localizado na zona oeste da capital. Em dezembro do ano passado um outro homem já havia sido preso também suspeito de participação no crime.

À época do crime, a polícia informou que três criminosos entraram no ônibus e anunciaram o assalto. O motorista desviou a rota para o Aeroporto Eduardo Gomes, para buscar ajuda. Um dos assaltantes disparou contra o motorista, mas a arma de fogo não funcionou. Na sequência, os criminosos pularam a catraca e dispararam contra Melquisedeque, que não reagiu e já havia entregado o celular.

Uma coletiva de imprensa está agendada para a manhã desta quinta-feira (17), na sede da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) para mais detalhes sobre a prisão.

