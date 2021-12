5/5 - (2 votes)

O ministro Roberto Barroso visitou na segunda-feira (13), a fábrica no Polo Industrial de Manaus onde, pela primeira vez, as urnas eletrônicas estão sendo produzidas. Segundo a equipe do Tribunal Superior Eleitural (TSE) a urna contém “processadores 8 vezes mais rápidos, usando tecnologia que dura bastante tempo”. O ministro afirmou que, as urnas ficam obsoletas em 10 anos e que ele comprou 500 mil urnas.

No decorrer da sessão, o presidente do TCE, conselheiro Mario de Mello apresentará um vídeo que mostra os principais desafios, ações e feitos durante a gestão do conselheiro no último biênio.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, defendeu na segunda-feira (13), a rejeição de uma ação do partido Rede Sustentabilidade, que tem como objetivo impedir o presidente Jair Bolsonaro (PL) de promover (ou incentivar) ataques aos profissionais da imprensa.

A revista Time divulgou na segunda-feira (13), sua escolha para Pessoa do Ano: o fundador da Tesla e empreendedor espacial Elon Musk, de 51 anos, coroando a montanha-russa que 2021 representou para o magnata do setor de tecnologia.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) inaugurou, ontem o Biobanco Covid-19. A nova unidade, localizada no Rio de Janeiro, vai permitir a concepção e condução de pesquisas, desenvolvimento tecnológico e ensaios clínicos relacionados à doença. Foto: Divulgação MS