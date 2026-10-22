O senador Eduardo Braga (MDB-AM) acompanhou, nesta quinta-feira (22), o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, na instalação da primeira das 1.400 estacas que vão sustentar o novo Porto da Manaus Moderna, no Centro da capital. A etapa marca um avanço importante na construção do empreendimento, viabilizado após anos de articulação de Braga, em parceria com o senador Omar Aziz, junto ao governo do presidente Lula.

A comitiva, que também contou com a participação do ministro da Pesca e Aquicultura, Edipo Araújo, acompanhou os trabalhos na área onde será construído o novo terminal. Com investimento próximo de R$ 1 bilhão, a obra é uma das maiores intervenções em infraestrutura previstas para o Amazonas.

Após a visita ao porto, Braga e os ministros seguiram para o Estaleiro Juruá, em Iranduba, onde acompanharam o corte da primeira chapa de aço naval destinada à fabricação das estruturas metálicas do empreendimento. O procedimento representa mais uma etapa concreta da construção, que terá frentes de trabalho tanto na área portuária quanto na indústria naval.

Articulação de Braga garante investimento histórico

A construção do novo Porto da Manaus Moderna é uma demanda antiga da população e uma das prioridades defendidas por Eduardo Braga junto ao governo federal. O senador participou das negociações para garantir os recursos, acompanhou o planejamento e a contratação do empreendimento e trabalhou para que o projeto fosse incluído entre as prioridades do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

Durante a visita, o ministro Tomé Franca fez questão de reconhecer o papel decisivo do senador na realização do empreendimento.

“Quero fazer um agradecimento muito especial ao senador Eduardo Braga. Uma obra dessa dimensão, de quase R$ 1 bilhão, depende de muitas mãos, mas, sem dúvida, Braga foi quem capitaneou esse processo junto ao presidente Lula. É um investimento que vai transformar não apenas a infraestrutura do porto, mas a vida das pessoas, garantindo mais dignidade, conforto e acessibilidade”, afirmou o ministro.

Segundo Braga, o novo Porto da Manaus Moderna será o maior porto de beira de rio da América do Sul, oferecendo uma estrutura moderna, segura e adaptada às características do Rio Negro.

O empreendimento vai transformar a ligação entre Manaus e os municípios do interior, melhorar o abastecimento das cidades amazonenses e oferecer mais dignidade e segurança às milhares de pessoas que dependem do transporte fluvial.

Como será o novo porto

Com aproximadamente 38 mil metros quadrados e capacidade projetada para receber 3,5 milhões de passageiros por ano, o novo complexo contará com terminal de passageiros, áreas específicas para cargas e encomendas, cais flutuantes, pontes metálicas móveis, estacionamentos e espaços comerciais.

O projeto inclui ainda restaurantes, áreas de convivência, mirante, playground, instalações administrativas e de fiscalização, estação de tratamento de esgoto, subestação elétrica e estacionamento com cobertura equipada com placas solares.

A estrutura elevada, sustentada pelas 1.400 estacas, foi planejada para acompanhar as grandes variações do nível do Rio Negro durante os períodos de cheia e vazante. O complexo também terá instalações para receber embarcações de grande porte, incluindo barcos com mais de 80 metros de comprimento.

No Estaleiro Juruá, a fabricação das estruturas navais contará com aproximadamente 16 mil toneladas de aço fornecidas pela Usiminas. O material será utilizado na construção de nove módulos de cais, oito pontes metálicas de 50 metros, seis flutuantes intermediários e seis berços de apoio.

O empreendimento é executado pelo consórcio formado pela Construtora ETAM e pela Juruá Estaleiros e Navegação, sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

A previsão anunciada durante o acompanhamento das obras é de que o novo Porto da Manaus Moderna seja entregue em 24 meses, oferecendo uma estrutura moderna para atender passageiros, comerciantes e transportadores da capital e do interior.

UBS, base do SAMU e revitalização do Centro

Além da modernização portuária, Eduardo Braga anunciou a previsão de instalação de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) tipo 5 e de uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no complexo.

A proposta é garantir atendimento de saúde mais próximo da população que utiliza o terminal, especialmente moradores do interior que chegam a Manaus em busca de consultas, exames e tratamentos.

Outra mudança anunciada pelo senador é a gratuidade de acesso ao futuro terminal para passageiros e veículos, com cobrança apenas pelos serviços utilizados, conforme o modelo de operação a ser definido.

A construção do novo porto também faz parte de um projeto mais amplo de revitalização do Centro de Manaus, com melhorias na circulação de veículos, reorganização da atividade comercial e integração com a Feira da Banana e a Feira da Manaus Moderna.

Para Braga, o empreendimento representa a concretização de uma luta de muitos anos e uma conquista para o Amazonas, que terá uma nova estrutura portuária para fortalecer a economia, melhorar a mobilidade e atender às necessidades da população da capital e do interior.