A Águas de Manaus prorrogou até o dia 20 de dezembro a campanha Zera Dívida para quem quer resolver as pendências com a concessionária.

Entre as condições de negociação, estão descontos que podem chegar até 80% do valor final do débito (dependendo da idade da dívida), 100% no valor de juros e multas, parcelamentos flexíveis e utilização de cartão de crédito. Quem optar por pagamentos à vista, terá condições ainda melhores. Os interessados precisam dos seguintes documentos: RG, CPF e o número de matrícula da fatura.



Pontos Físicos

O atendimento segue em oito pontos, são seles: Loja Central na Leonardo Malcher (Centro), PAC Sumaúma (Cidade Nova), PAC São José (zona Leste) e PAC Municipal, na Galeria Espírito Santo (rua 24 de maio, Centro). Nestes pontos, é necessário fazer um agendamento prévio no site www.aguasdemanaus.com.br ou no 0800 092 0195.

Os horários disponíveis para agendamento nos PAC’s Sumaúma, São José e Galeria Espírito Santo serão de segunda a sexta, de 8h30 às 13h30. A loja da Leonardo Malcher, funciona de segunda a sexta de 8h30 às 16h30, e sábados de 8h às 11h30.

Além das lojas, outros quatro pontos de atendimento foram criados exclusivamente para as negociações, onde não é necessário agendamento. Eles vão reforçar o atendimento para moradores das zonas Norte, Oeste e Leste. Nestes locais, o atendimento segue funcionando de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h:

– Conselho Comunitário do São José II (Rua 11, ao lado da Casa Mamãe Margarida);

– Associação Comunitária do Núcleo 15 da Cidade Nova (Rua 173, número 5, Cidade Nova);

– Associação dos Moradores da Compensa II (rua dos Escoteiros, 02, Compensa II- nas proximidades da escola Eldah Bitton);

– Escola de Samba Sem Compromisso (Avenida Margarita, 1033, Nova Cidade).

Atendimento Virtual

Quem optar pelos atendimentos nos canais digitais para participar da Zera Dívida, pode acionar qualquer um dos seguintes canais de atendimento, que estão disponíveis 24h por dia e são gratuitos: Call Center 0800 092 0195; WhatsApp (92) 98264-0464; site www.aguasdemanaus.com.br ou no Aplicativo Águas APP (disponível gratuitamente para celulares com os sistemas operacionais IOS e Android).

Fonte: Águas de Manaus

Fotos: Águas de Manaus

Fonte