Avalie o post

O prefeito de Manaus, David Almeida foi diagnosticado com carcinoma basocelular, tipo mais comum de câncer de pele. Ele foi submetido neste domingo (13/03) a um procedimento dermatológico na região do nariz.

Segundo nota da prefeitura de Manaus, o tipo de câncer que o prefeito de Manaus possui tem alcance de cura definitiva em 75% dos casos.

O procedimento foi bem-sucedido e realizado pelo dermatologista doutor Carlos Chirano, em Manaus. Na ocasião, foram retiradas todas as células basocelulares da área afetada.

David Almeida passa bem e ficará despachando em home office por sete dias, conforme orientação médica.

Câncer de pele

Conforme o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de pele não melanoma é o mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Apresenta altos percentuais de cura, se for detectado e tratado precocemente. Entre os tumores de pele, é o mais frequente e de menor mortalidade, porém, se não tratado adequadamente pode deixar mutilações bastante expressivas.

O câncer de pele não melanoma apresenta tumores de diferentes tipos. Os mais frequentes são o carcinoma basocelular (o mais comum e também o menos agressivo) e o carcinoma epidermoide.

Pessoas de pele clara, sensíveis à ação dos raios solares, com história pessoal ou familiar deste câncer ou com doenças cutâneas prévias são as mais atingidas.

Mais comum em pessoas com mais de 40 anos, o câncer de pele é raro em crianças e negros, com exceção daqueles já portadores de doenças cutâneas. Porém, com a constante exposição de jovens aos raios solares, a média de idade dos pacientes vem diminuindo.

Da redação – Rádio Rio Mar

Foto: Divulgação



Fonte