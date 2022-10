O governador Wilson Lima tem a preferência do eleitorado em Manaus e no interior do Amazonas, com 58% dos votos válidos, segundo levantamento da Pontual Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira (14).

Essa é a terceira pesquisa que coloca Wilson com 16 pontos à frente de Eduardo Braga.

A pesquisa ouviu 1.996 pessoas, presencialmente, entre os dias 8 e 10 de outubro em Manaus, Itacoatiara, Parintins, Manacapuru, Coari, Tefé, Maués, Iranduba, Tabatinga e Manicoré.

Na capital, Wilson já está com 54,9% dos votos e no interior caminha para a reeleição com 61,1% dos votos.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o número 03082/2022 e tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

Rumo à reeleição

Está é a terceira pesquisa que mostra Wilson com 58% dos votos válidos, seguindo para a reeleição com 16 pontos de vantagem sobre Eduardo Braga.

No último dia 11 de outubro, levantamento divulgado pelo O Convergente Pesquisa apontou Wilson com 58,1% dos votos válidos. Da mesma forma, a primeira pesquisa da Pontual, divulgada na semana anterior, também registou 58% da prefere dos eleitores pela reeleição de Wilson.

