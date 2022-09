A dois dias do 1º turno da eleição, o candidato à reeleição ao governo do Amazonas, Wilson Lima, mantém liderança e se distancia do segundo colocado

A dois dias do 1º turno da eleição, o candidato à reeleição Wilson Lima (União Brasil), lidera a corrida para o Governo do Amazonas. O levantamento é da Pontual Pesquisas, que ouviu 1.996 pessoas, entre os dias 22 e 27 de setembro em nove municípios do interior do estado e na capital amazonense, e foi divulgado nesta sexta-feira (30).

Conforme o estudo, Wilson Lima tem 36,1% das intenções de votos estimulados. O segundo lugar ficou para Amazonino Mendes (Cidadania) com 22,5% da preferência dos eleitores. Eduardo Braga é o terceiro com 19,2%.

Na sequência aparecem Ricardo Nicolau (SD) com 7,8% das intenções de voto, seguido por Carol Braz com 3,2%, Henrique Oliveira com 1% e Dr. Israel Tuyuka (PSOL) com 0,7%. Os votos nulos e brancos totalizaram 4,1% e os indecisos somaram 5,4%.

Votos válidos

A Pontual Pesquisas indica que ao término da apuração dos votos, o governador Wilson Lima terá 39,9% dos votos válidos. O segundo colocado será Amazonino Mendes com 24,9% dos votos válidos.

Ainda conforme o estudo, Eduardo Braga tem 21,3% dos votos válidos, seguido de Ricardo Nicolau (SD) com 8,6%, Carol Braz com 3,5%, Henrique Oliveira com 1,1% e Dr. Israel Tuyuka (PSOL) com 0,7%.

Corrida ao Senado

A Pontual pesquisou sobre as intenções de votos para o Senado Federal. O candidato mais lembrado pelos eleitores foi Omar Aziz (PSD) com 33,2% das intenções de votos estimulados. Depois aparece Coronel Menezes (PL) com 22,9% de preferência dos eleitores seguido por Arthur Neto (PSDB) com 18,8%.

O quarto colocado na corrida para o Senado é Luiz Castro (PDT) com 5,2% das intenções de voto, seguido por Marília Freire (PSOL) com 1,4%, Bessa (SD) com 0,5% e Pastor Peter Miranda (Agir) com 0,4%.

Os votos brancos e nulos somaram 7,3% e os indecisos 10,3%.

Quanto aos votos válidos, o candidato Omar Aziz também aparece na liderança com 40,3% das intenções de voto dos eleitores. Em segundo lugar, o candidato Coronel Menezes aparece com 27,7% da preferência dos eleitores seguido por Arthur Neto com 22,8%.

Luiz Castro tem 6,3% das intenções de voto, seguido por Marília Freire com 1,7%, Bessa com 0,7% e Pastor Peter Miranda com 0,5%.

Corrida para Presidência

Para presidente, a Pontual Pesquisas aponta que o candidato petista Lula tem 46% das intenções de voto estimulado. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), aparece com 34,7%.

Em terceiro lugar aparece Simone Tebet (MDB) com 5,8% dos votos. Ciro Gomes (PDT) está em quarto lugar com 3,2% seguido de Soraya Thronicke (União Brasil) com 1%, Sofia Manzano (PCB) com 0,2%, Constituinte Eymael (DC) com 0,1%, Felipe D’Ávila (NOVO) com 0,1% e Padre Kelmon (PTB) com 0,1%. Os candidatos Léo Péricles (UP) e Vera Lúcia (PSTU) aparecem com 0% das intenções de voto.

Os brancos e nulos somam 3,3%. Os que não responderam ou não souberam totalizam 5,5%.

Votos válidos

Em relação aos votos válidos, Lula aparece com 50% das intenções de voto. Em segundo lugar está o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) com 38%. Em terceiro lugar aparece Simone Tebet (MDB) com 6,4% dos votos válidos.

Ciro Gomes (PDT) tem 3,5% seguido de Soraya Thronicke (União Brasil) com 1,1%, Sofia Manzano (PCB) com 0,3%, Constituinte Eymael (DC) com 0,2%, Felipe D’Ávila (NOVO) com 0,2%, Padre Kelmon (PTB) com 0,1%, Léo Péricles (UP) com 0,1% e Vera Lúcia (PSTU) com 0,1%.

Dados

A pesquisa do Instituto Pontual Pesquisas foi realizada em nove municípios do interior do Amazonas além da capital Manaus, com eleitores, de 16 anos ou mais, aptos a votar nas Eleições Gerais de 2022. A metodologia obedece à técnica de pesquisa transversal do tipo quantitativa.

Foram entrevistadas 1.996 pessoas entre os dias 22 e 27 de setembro de 2022. A pesquisa está registrada sob o número AM 06140/2022. A estatística responsável é Alice Assis com registro 9079 no CONRE-7.

