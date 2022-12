A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada na tarde desta terça-feira (27) para verificar mais uma ameaça de bomba em Brasília, no setor hoteleiro, próximo de onde Lula está hospedado.

Os policiais verificam a possibilidade de conteúdo explosivo dentro de uma mochila encontrada no Setor Hoteleiro Norte, por volta das 16h de Brasília.

Por precaução, a PM acionou a Operação Petardo. Lula está hospedado em um hotel, no Setor Hoteleiro Sul, a cerca de 1 km de distância.

No momento, equipes do esquadrão antibomba do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PMDF estão no local. Os policiais ainda avaliam se há uma bomba dentro da mochila.

