Se for por esquema de segurança, o 55º Festival Folclórico de Patintins será dos mais tranquilos. Num roteiro de Manaus até à ilha de lancha, pelo menos quatro abordagens estão sendo feitas por patrulhas da Capitania dos Portos e da Polícia Civil para conferir documentação, número de passageiros e volume de cargas.

Com as corvetas aportadas em balsas, policiais fortemente armados abordam as lanchas,enquanto patrulheiros vistoriam a embarcação. No Expresso Gustavo IV, a Capitania orientou a tripulação a retirar os coletes dos invólucros de plástico.

Já na chegada ao porto da Ilha,cinco minutos depois de uma inspeção, nova abordagem, dessa vez por uma patrulha da Policia Civil e Militar. Antes de levantar dos assentos, os passageiros são obrigados a colocar suas bagagens no chão para que cachorros farejem drogas e outros substâncias tóxicas.