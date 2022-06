Com o rio Negro ainda em processo de enchete, em Manaus, as ruas alagadas da área central causam cada vez mais problemas. Na Marquês de Santa Cruz, que fica em frente à Alfândega, a via está quase toda tomada pela água e um buraco já se abriu no local causando transtornos aos motoristas. O nível do rio chegou a 29,75 metros nesta quarta-feira, 22/06.

No ano de 2021, o rio começou a descer no dia 21 de junho, após alguns dias estabilizado na marca de 30,02 metros, a maior cota registrada desde 1903. Diferente do ano passado, o rio ainda não deu indícios do início do processo de vazante. A previsão do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) era de cota máxima de 29,65 metros.

A água do rio já ocupa parte das faixas da rua que fica em frente à Alfândega. Comerciantes, pedestres e motoristas reclamam da dificuldade de andar pelo local. Sem ter por onde passar algumas pessoas se arriscam entre os carros.

“É um perigo bater em algum pedestre. Uma ponte se fosse colocada na rua resolvia o problema”, destacou o comerciante Maikon Braga.

Segundo o comerciante, um buraco se abriu em uma das faixas da rua Marquês de Santa Cruz nesta quarta-feira. “Por causa do buraco, os carros têm que desviar. Alguns desviam, outros não desviam e passam bem rápido”, disse.

O Toda Hora entrou em contato com a Defesa Civil de Manaus e com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.