Artistas e produtores culturais em Manaus deram início, nesta semana, ao curso ‘Elaboração de projetos para captação de recursos’, para criação e gestão de iniciativas do setor com aptidão para acesso a verbas federais, estatais e outras instituições. A ação é uma parceria entre o Sebrae Amazonas e a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Com 180 selecionados divididos em seis turmas, o curso é realizado na unidade do Sebrae no Centro, em Manaus, com aulas no período entre 20 e 30 de junho, nos turnos da manhã, tarde e noite. Ele faz parte do Programa Municipal de Formação Artístico e Cultural (Promfac), que busca oferecer capacitação e qualificação profissional para os artistas, agentes e produtores culturais em Manaus, atuantes nos diversos segmentos de arte.

No conteúdo programático, os alunos terão acesso aos primeiros passos da elaboração de projetos, técnicas para este fim, prática e orientações para busca de recursos. Serão apresentadas ferramentas de planejamento e uma ampla noção sobre as diversas possibilidades para a captação de financiamento, partindo do desenvolvimento de portfólio até informações sobre prestação de contas.

A preparação ocorre às vésperas do lançamento do próximo edital da Manauscult, aguardado para este mês de junho. Em julho, Sebrae e Prefeitura de Manaus deverão oferecer mais 180 vagas gratuitas para o curso, adiantou o analista técnico do Sebrae, Luan Menezes. “Tivemos mais de 380 inscritos neste primeiro curso, então a ideia é atender essa demanda em uma nova oportunidade”, adiantou.

Uma das beneficiadas é a produtora cultural Marlúcia Silva, 46, que é atenta ao tema. “Sempre acompanho todos os projetos das agências de cultura e acho importante o aperfeiçoamento. Vi que estava disponível esse curso e entrei, porque participo de projetos. Acho importante o aperfeiçoamento e sempre estou buscando. Está sendo gratificante e muito norteador”, avaliou.

A lista de selecionados para o curso vigente está disponível no site manauscult.manaus.am.gov.br. As datas e condições para a nova turma serão divulgadas em breve pela Prefeitura e Sebrae. Em caso de dúvidas, interessados e selecionados devem entrar em contato pelo e-mail promfac.manauscult@gmail.com.