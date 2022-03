Avalie o post

Nos últimos meses, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) tem elucidado alguns crimes de sequestro. Visando a segurança da população, a especializada que atua na repressão da prática deste crime, faz um alerta sobre esse tipo de ocorrência.

O delegado Ricardo Cunha, titular da unidade especializada, explica que existem diferenças entre as tipificações “sequestro, sequestro relâmpago e extorsão mediante sequestro”. A autoridade policial ressalta que, apesar do crime ser percebido de maneira semelhante, se diferencia de acordo com o objetivo dos sequestradores.

“A tipificação de sequestro está diretamente relacionada à restrição da liberdade da pessoa. Esses casos são de total competência da DEHS. Nós atuamos incansavelmente para reprimir esses casos, a fim de garantir a segurança pública. Agora, quando os infratores têm como objetivo a subtração de patrimônio, ou seja, interesse financeiro, trata-se de extorsão mediante sequestro. Esse crime é investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações”, explicou o delegado.

Polícia Civil alerta para a prevenção do crime de sequestro, e reforça trabalhos realizados para reprimir casos na capital

Mesmo com a rápida elucidação dos crimes, o delegado, também, reforça os cuidados que a população deve tomar.

“Esses indivíduos procuram, geralmente, pessoas do sexo feminino, idosos, aqueles que expõem coisas luxuosas nas redes sociais e que, no momento do crime, estão sozinhas. Portanto, enfatizamos que esse público esteja sempre atento em seu cotidiano, para que possam se prevenir dessa prática”, falou Ricardo.

Cunha ainda reforça que, ao ser vítima desse crime, a pessoa deve agir de forma colaborativa, para que sua integridade física seja preservada. Além disso, ao tomar conhecimento, os familiares devem acionar a Polícia Civil.

“Enfatizo que a PC-AM, por meio das equipes de investigação das Delegacias Especializadas competentes, estão prontas e treinadas para elucidar esses crimes”, ressaltou.

Nas últimas ocorrências, a Polícia Civil levou menos de 12h para elucidar os casos. O órgão alerta que caso alguém tome conhecimento sobre esse tipo de crime, deve denunciar pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), comparecer à sede da DEHS, localizada na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus ou ir até uma delegacia mais próxima ao local do fato.



Yuri Bezerra – Rádio Rio Mar

Fonte