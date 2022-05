Avalie o post

Nesta semana, um vídeo ganhou grande repercussão em Manaus, um homem que aparece se estimulando sexualmente dentro de um transporte público. O caso aconteceu no dia 22 de abril, mas apenas esta semana uma das vítimas criou coragem para divulgar todo ocorrido.

Na ocasião, as vítimas estavam dentro de um ônibus da linha 214 quando foram surpreendidas pelo criminoso, elas começaram a gritar por ajuda de outros passageiros – cerca de quatro, além de cobrador e motorista. No entanto, a ação não surtiu efeito e elas foram quase que ignoradas. Foi então que uma das vítimas resolveu registrar todo o ocorrido gravando com o celular. A jovem com medo e constrangida com a situação decidiu não fazer boletim de ocorrência, e somente nesta semana se sentiu segura para divulgar o caso.

De acordo com a delegada Débora Mafra, titular da Especializada em Crimes Contra a Mulher, esse tipo de assédio sofrido por mulheres em locais públicos como os ônibus é constante. Ela orienta sobre a conduta a ser seguida pela vítima e testemunhas.

A Lei n° 13.718/2018, que tipifica o crime de importunação sexual, entrou em vigor no dia 25 de setembro de 2018. A pena para quem comete o delito varia de um a cinco anos de reclusão. A delegada destaca que as vítimas devem registrar o Boletim de Ocorrência sobre o crime, pois assim, evita que outras mulheres passem por situação parecida.

As vítimas podem procurar qualquer um dos Distritos Integrados de Polícia na capital e interior para registrar Boletim de Ocorrência sobre o crime.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

