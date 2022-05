Avalie o post

Os hábitos de vida das comunidades que vivem às margens de rios e proximidades impactam diretamente na saúde. Para capacitar os profissionais de saúde atuantes na Estratégia Saúde da Família para as especificidades da população ribeirinha, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), integrante da Rede Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), está com matrículas abertas para o curso “Atenção à saúde da população ribeirinha”.

De acordo com a professora da UEA, doutora em Doenças Tropicais e Infecciosas e conteudista do curso, Jacqueline Sachett, o curso oferece capacitação para a atuação direcionada aos cuidados específicos em populações ribeirinhas, considerando sua cultura, hábitos de vida e organização social.

Com carga horária de 60 horas, os conteúdos abordam populações ribeirinhas a partir das realidades locorregionais; as especificidades da nutrição dessa população; dermatologia tropical na população ribeirinha, além de outras condições de saúde e doenças específicas.

Podem participar da formação profissionais de saúde e demais interessados no tema. As matrículas podem ser feitas até o dia 30 de setembro deste ano, por meio do site unasus.gov.br. A capacitação acontece de forma on-line, de início imediato e totalmente gratuita.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

