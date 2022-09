O vigilante W.D.S, de 39 anos, foi resgatado por policiais militares após ser sequestrado por criminosos que realizavam assaltos, na noite deste domingo (25), no KM-03 do Ramal Francisca Mendes em Rio Preto da Eva, Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros a nordeste de Manaus).

Segundo informações dos policias militares da 3ªCIPM, o homem foi encontrado no porta-malas de um carro modelo Sandeiro de placas PHB 6609 e cor branca abandonado no KM 01 do Ramal da Afibram. Eles chegaram a veículo após uma denúncia via Linha Direta, informando que estaria em andamento um roubo à mão armada praticado por diversos indivíduos não identificados, à trabalhadores da empresa que faz reparos naquela via.

Conforme o relato, imediatamente as guarnições se deslocaram até o local e confirmaram que à poucos instantes teria ocorrido o fato denunciado, onde supostamente quatro indivíduos portando espingardas teriam realizado roubo de celulares e levado consigo um dos vigilantes da empresa.

Os policiais então deram início às buscas aos criminosos, quando conseguiram então localizar o veículo. Ao realizar a revista, no “porta malas”, foi encontrada a vítima que estava com mãos e pés amarrados. O homem confirmou que o carro era de sua propriedade e que foi rendido por homens armados. Os criminosos levaram dois celulares, amarram o homema, colocando-o no porta-malas.

A vítima e o veículo foram conduzidos ao 36º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para tomada das providências cabíveis.

Fonte: Portal D24AM