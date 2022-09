A Pontual Pesquisas de Mercado divulgou, nesta sexta-feira (30), uma sondagem de intenção de votos que mostra o governador Wilson Lima (União Brasil), candidato à reeleição, com 36,1% das intenções de votos na pesquisa estimulada [quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor]. Amazonino Mendes (Cidadania) tem 22,5% e Eduardo Braga, 19,2%.

Na sequência aparecem Ricardo Nicolau (SD) com 7,8%, Carol Braz (PDT) com 3,2%, Henrique Oliveira (Podemos) com 1% e Dr. Israel Tuyuka (PSOL) com 0,7%. Os votos nulos e brancos totalizaram 4,1% e os indecisos somaram 5,4%.

Desconsiderando brancos e nulos, Wilson Lima obteve 39,9% dos votos válidos. Amazonino Mendes registrou 24,9%. Já Eduardo Braga tem 21,3%, seguido de Ricardo Nicolau (Solidariedade) com 8,6%, Carol Braz com 3,5%, Henrique Oliveira com 1,1% e Dr. Israel Tuyuka (PSOL) com 0,7%.

A pesquisa foi realizada em nove municípios do interior do Amazonas além da capital Manaus. Foram ouvidos 1.996 eleitores entre os dias 22 e 27 de setembro.

A pesquisa está registrada sob o número AM 06140/2022