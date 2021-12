Avalie o post

Coques, tranças, tons mais claros ou uma mudança radical. São as apostas para o visual nesta temporada de festas

Manaus – Com o final de ano chegando, as festas pedem um penteado mais elaborado ou, quem sabe, uma mudança radical na cor dos cabelos. Do clássico ao moderno, os penteados são ótimas opções para mudar o visual e aproveitar o Natal e o Ano Novo da melhor maneira possível.

Uma forte tendência em penteados, e que nunca saem de moda, são os coques e os rabos de cavalo. Elegantes, em versões altas ou baixas, as duas opções acompanham o estilo de cada mulher.

Atualmente, um modelo que está em alta é o “wet” (molhado/úmido, em inglês). O hair designer Ikaro Mesquita aposta na tendência. “O look wet é certinho, bem polido, deixando os fios mais próximos, perto da raiz. É ótimo para combinar com vestidos e joias sofisticadas, deixando o visual elegante, chique e, ao mesmo tempo, mais moderno”, disse.



E se a proposta é apostar nas mudanças, renovar para iniciar um novo ciclo, a dica é começar pela mudança na tonalidade dos cabelos. Assim como fez a atriz Paola Oliveira que, em suas redes sociais, divulgou o resultado final, deixando para traz o loirão e optando pelo “castanho caramelo”.



Nesta tendência, o estilo “morena iluminada” continua em alta, sendo um dos mais procurados para quem não quer uma mudança radical, apenas uns fios mais claros que os originais do cabelo.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

