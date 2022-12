A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), com o apoio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e das federações de ciclismo, realiza, nesta quinta-feira (29), o último passeio de faixa liberada “Pedalando por Manaus” de 2022.

A concentração será às 19h, no Velódromo Municipal, na Rua Álvares de Azevedo, nº 17, no bairro da Compensa, Zona Oeste da cidade.

A largada do passeio está prevista para às 20h, passando pelas avenidas São Jorge, Constantino Nery, Lóris Cordovil, Belmiro Vianez e Pedro Teixeira, com destino final na Ponta Negra.

A atividade é aberta a todos os públicos e faz parte do Calendário Oficial do Município para reforçar as ações no modal de duas rodas, visando conscientizar os condutores sobre a necessidade do respeito e o compartilhamento da via com os ciclistas, a fim de proporcionar segurança a todos.

